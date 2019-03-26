Армия Израиля зафиксировала запуск 30 ракет из сектора Газа

Армия обороны Израиля (IDF) сообщила в своём Twitter, что с территории сектора Газа были запущены 30 ракет.

«За вечер до 22:00 (23:00 мск) зафиксировано порядка 30 пусков из сектора Газа по израильской территории. Расчёты комплексов ПРО «Железный купол» перехватили часть из них. Большая часть неперехваченных снарядов упала на открытой местности», — указывается в заявлении.

בירי משטח רצועת עזה לעבר שטח ישראל הערב (עד 22:00) זוהו כ-30 שיגורים. לוחמי כיפת ברזל ירטו מספר שיגורים. רובם המוחלט של השיגורים שלא יורטו נפלו בשטח פתוח — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 25 במרץ 2019

Ранее сообщалось, что в Израиле сработали сирены воздушной тревоги.

25 марта стало известно, что Израиль достиг соглашения с ХАМАС по прекращению огня.