Армия Израиля зафиксировала запуск 30 ракет из сектора Газа

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Армия обороны Израиля (IDF) сообщила в своём Twitter, что с территории сектора Газа были запущены 30 ракет.

«За вечер до 22:00 (23:00 мск) зафиксировано порядка 30 пусков из сектора Газа по израильской территории. Расчёты комплексов ПРО «Железный купол» перехватили часть из них. Большая часть неперехваченных снарядов упала на открытой местности», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Израиле сработали сирены воздушной тревоги.

25 марта стало известно, что Израиль достиг соглашения с ХАМАС по прекращению огня.

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