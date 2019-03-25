Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
«Увенчались успехом усилия Египта по прекращению огня между оккупационными силами и фракциями сопротивления», — цитирует агентство официального представителя движения Фаузи Бархума.
Утром 25 марта сообщалось, что в Израиле сработали сирены воздушной тревоги.
Позднее в израильской армии заявили, что зафиксировали пуск ракеты из сектора Газа, которая попала в дом к северу от Тель-Авива. Пострадали шесть человек.
Позднее Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа.