Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня

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Израиль достиг соглашения с ХАМАС по прекращению огня, заявил представитель палестинского движения. Как отмечает РИА Новости, это произошло при посредничестве Египта.

«Увенчались успехом усилия Египта по прекращению огня между оккупационными силами и фракциями сопротивления», — цитирует агентство официального представителя движения Фаузи Бархума.

Утром 25 марта сообщалось, что в Израиле сработали сирены воздушной тревоги.

Позднее в израильской армии заявили, что зафиксировали пуск ракеты из сектора Газа, которая попала в дом к северу от Тель-Авива. Пострадали шесть человек.

Позднее Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа.

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