В Израиле заявили об обстреле жилых районов со стороны сектора Газа

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В армии Израиля заявили, что с территории сектора Газа были выпущены несколько ракет по израильским населённым пунктам.
В Израиле заявили об обстреле жилых районов со стороны сектора Газа
  • Reuters

«Агрессия ХАМАС продолжается. ХАМАС только что запустил ракеты по израильским гражданам, живущим в городах недалеко от сектора Газа», — заявили в Вооружённых силах Израиля.

Ранее стало известно, что израильская армия начала наносить ракетные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа.

Заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил с послом Палестины эскалацию напряжённости вокруг сектора Газа.

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