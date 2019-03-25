В Израиле заявили об обстреле жилых районов со стороны сектора Газа
- Reuters
«Агрессия ХАМАС продолжается. ХАМАС только что запустил ракеты по израильским гражданам, живущим в городах недалеко от сектора Газа», — заявили в Вооружённых силах Израиля.
Hamas' aggression continues. Hamas has just fired rockets at Israeli civilians living in towns near the Gaza Strip.— Israel Defense Forces (@IDF) 25 марта 2019 г.
Hamas sees all of Israel as a target. pic.twitter.com/f1m1XLScJn
Ранее стало известно, что израильская армия начала наносить ракетные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа.
Заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил с послом Палестины эскалацию напряжённости вокруг сектора Газа.