В Израиле заявили об обстреле жилых районов со стороны сектора Газа

В армии Израиля заявили, что с территории сектора Газа были выпущены несколько ракет по израильским населённым пунктам.

«Агрессия ХАМАС продолжается. ХАМАС только что запустил ракеты по израильским гражданам, живущим в городах недалеко от сектора Газа», — заявили в Вооружённых силах Израиля.

Hamas' aggression continues. Hamas has just fired rockets at Israeli civilians living in towns near the Gaza Strip.



Hamas sees all of Israel as a target. pic.twitter.com/f1m1XLScJn — Israel Defense Forces (@IDF) 25 марта 2019 г.

Ранее стало известно, что израильская армия начала наносить ракетные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа.

Заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил с послом Палестины эскалацию напряжённости вокруг сектора Газа.