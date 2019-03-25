Богданов обсудил с послом Палестины эскалацию вокруг сектора Газа

Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов принял посла Палестины в Москве Абделя Хафеза Нофала. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

«В ходе беседы обсуждалось резкое обострение ситуации вокруг сектора Газа, чреватое рецидивом силовой конфронтации между израильтянами и палестинцами с серьёзными разрушениями и жертвами среди мирного населения», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в данном контексте была подчёркнута необходимость воздержаться от агрессивной риторики и принять соответствующие меры в интересах предотвращения дальнейшего развития обстановки по негативному сценарию.

Ранее сообщалось, что израильская армия начала наносить ракетные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа.