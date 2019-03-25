Запущенная из сектора Газа ракета попала в дом к северу от Тель-Авива

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RT
Армия обороны Израиля сообщила, что зафиксировала запуск ракеты с территории сектора Газа. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на армейскую пресс-службу. По данным издания, выпущенная из сектора Газа ракета попала в дом к северу от Тель-Авива.
Запущенная из сектора Газа ракета попала в дом к северу от Тель-Авива
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Отмечается, что в результате ракетного обстрела пострадали по меньшей мере шесть человек.

Ранее стало известно, что в Израиле сработали сирены воздушной тревоги.

Как уточнялось, сирены прозвучали в округе Шарон и региональном совете Эмек-Хефер.

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