Запущенная из сектора Газа ракета попала в дом к северу от Тель-Авива

Армия обороны Израиля сообщила, что зафиксировала запуск ракеты с территории сектора Газа. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на армейскую пресс-службу. По данным издания, выпущенная из сектора Газа ракета попала в дом к северу от Тель-Авива.

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Reuters

Отмечается, что в результате ракетного обстрела пострадали по меньшей мере шесть человек. Ранее стало известно, что в Израиле сработали сирены воздушной тревоги. Как уточнялось, сирены прозвучали в округе Шарон и региональном совете Эмек-Хефер.