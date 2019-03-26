Армия обороны Израиля заявила о срабатывании сирены воздушной тревоги на юге страны.

Об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.

«Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот и региональном совете Шаар ха-Негев», — указывается в заявлении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

Ранее сообщалось, что Израиль достиг соглашения с ХАМАС по прекращению огня.

Утром 25 марта стало известно, что в Израиле сработали сирены воздушной тревоги.

Позднее в израильской армии заявили, что зафиксировали пуск ракеты из сектора Газа, которая попала в дом к северу от Тель-Авива. Пострадали шесть человек.

Позднее Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа.