В палате представителей США намерены допросить Барра по докладу Мюллера

Председатель комитета палаты представителей по судебным делам Джеррольд Надлер намерен вызвать генпрокурора США Уильяма Барра для дачи показаний после публикации резюме по докладу Роберта Мюллера о «российском вмешательстве».

Об этом сообщает NBC. Chairman Nadler says will be calling AG Barr to testify soon before the House Judiciary Cmte. — NBC Politics (@NBCPolitics) 24 марта 2019 г. Ранее Минюст США передал конгрессу резюме по докладу спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве», в котором отмечается отсутствие доказательств сговора президента Дональда Трампа с Россией. В свою очередь, Трамп назвал выводы Минюста США своим полным оправданием. Подробнее — в материале RT.