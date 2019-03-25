В палате представителей США намерены допросить Барра по докладу Мюллера

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Председатель комитета палаты представителей по судебным делам Джеррольд Надлер намерен вызвать генпрокурора США Уильяма Барра для дачи показаний после публикации резюме по докладу Роберта Мюллера о «российском вмешательстве».

Об этом сообщает NBC.

Ранее Минюст США передал конгрессу резюме по докладу спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве», в котором отмечается отсутствие доказательств сговора президента Дональда Трампа с Россией.

В свою очередь, Трамп назвал выводы Минюста США своим полным оправданием.

Подробнее — в материале RT.

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