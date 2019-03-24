Пушков прокомментировал завершение расследования Мюллера

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал окончание расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России» в американские выборы.

«Доклад Мюллера не докажет «сговора с Россией» — за его отсутствием...  В докладе будет много дыма и тумана, различные хайли лайкли, но ничего конкретного», — написал он в Twitter.

Ранее СМИ передавали, что американский президент Дональд Трамп рад завершению расследования о «вмешательстве».

23 марта стало известно, что Мюллер передал доклад об итогах расследования дела о выборах в США в 2016 году главе Министерства юстиции Соединённых Штатов Уильяму Барру.

Российская сторона неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территории других государств.

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