Пушков прокомментировал завершение расследования Мюллера

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал окончание расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России» в американские выборы.

«Доклад Мюллера не докажет «сговора с Россией» — за его отсутствием... В докладе будет много дыма и тумана, различные хайли лайкли, но ничего конкретного», — написал он в Twitter.

Ранее СМИ передавали, что американский президент Дональд Трамп рад завершению расследования о «вмешательстве».

23 марта стало известно, что Мюллер передал доклад об итогах расследования дела о выборах в США в 2016 году главе Министерства юстиции Соединённых Штатов Уильяму Барру.

Российская сторона неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территории других государств.