Пушков прокомментировал завершение расследования Мюллера
«Доклад Мюллера не докажет «сговора с Россией» — за его отсутствием... В докладе будет много дыма и тумана, различные хайли лайкли, но ничего конкретного», — написал он в Twitter.
Ранее СМИ передавали, что американский президент Дональд Трамп рад завершению расследования о «вмешательстве».
23 марта стало известно, что Мюллер передал доклад об итогах расследования дела о выборах в США в 2016 году главе Министерства юстиции Соединённых Штатов Уильяму Барру.
Российская сторона неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территории других государств.