Эксперт оценил завершение расследования дела о «российском вмешательстве» в выборы США

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал RT сообщение, что спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование дела о «вмешательстве России» в американские выборы в 2016 году.

По словам эксперта, расследование завершилось несколько неожиданно, поскольку многие комментаторы считали, что оно будет закончено к выборам 2020 года и будет использовано против Трампа его оппонентами.

«Сейчас идут консультации относительно возможности частичного или полного опубликования, это может затянуться настолько, чтобы всплыть в виде частичных публикаций ближе к выборам 2020 года. Так или иначе эта история будет использоваться во внутренней американской политике», — отметил Бышок.

Он добавил, что сейчас уже менее актуально, чем год или два назад, звучат истории относительно «связи» Трампа с Россией.

«Учитывая тот факт, что санкции, которые рождаются в недрах конгресса, Трампом принимаются, снова рассказывать, что Трамп — марионетка Кремля, будет нелепо, потому что все действия политического, экономического характера недружественны в отношении России. В данном случае не думаю, что очень сильно повлияет опубликование или неопубликование досье Мюллера на политическую судьбу Трампа, пока у него нет сколь-либо достойного оппонента на выборах 2020 года от демократов», — заключил Бышок.

Ранее стало известно, что Мюллер завершил расследование дела о «российском вмешательстве».