Российский сенатор объяснил слова Помпео о ситуации с Голанскими высотами

Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.

«Голанские высоты являются частью Сирии. Майк Помпео лукавит и пытается обосновать окончательное разрушение международного права, по которому США движутся уже не первый год. Я полагаю, что ООН уже высказала свою позицию по Голанским высотам, и это будет позиция подавляющего большинства членов организации», — отметил Морозов.

Ранее Помпео заявил, что риторика Соединённых Штатов в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.

По его словам, действия США необходимы для безопасности Израиля.