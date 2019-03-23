Российский сенатор объяснил слова Помпео о ситуации с Голанскими высотами

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Анастасия Румянцева
Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Российский сенатор объяснил слова Помпео о ситуации с Голанскими высотами
  • © Артур Габдрахманов
  • РИА Новости

«Голанские высоты являются частью Сирии. Майк Помпео лукавит и пытается обосновать окончательное разрушение международного права, по которому США движутся уже не первый год. Я полагаю, что ООН уже высказала свою позицию по Голанским высотам, и это будет позиция подавляющего большинства членов организации», — отметил Морозов.

Ранее Помпео заявил, что риторика Соединённых Штатов в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.

По его словам, действия США необходимы для безопасности Израиля.

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