Российский сенатор объяснил слова Помпео о ситуации с Голанскими высотами
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- РИА Новости
«Голанские высоты являются частью Сирии. Майк Помпео лукавит и пытается обосновать окончательное разрушение международного права, по которому США движутся уже не первый год. Я полагаю, что ООН уже высказала свою позицию по Голанским высотам, и это будет позиция подавляющего большинства членов организации», — отметил Морозов.
Ранее Помпео заявил, что риторика Соединённых Штатов в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
По его словам, действия США необходимы для безопасности Израиля.