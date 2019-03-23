В МИД Ирака прокомментировали намерение США признать суверенитет Израиля над Голанами

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В Министерстве иностранных дел Ирака оценили намерение президента Соединённых Штатов Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
В МИД Ирака прокомментировали намерение США признать суверенитет Израиля над Голанами
  • Reuters

«Призыв США... рассматривается Ираком как придание легитимности оккупанту и противоречит международному праву», — говорится в сообщении иракского внешнеполитического ведомства в Twitter.

Ранее Трамп заявил, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Американский лидер отметил, что эта территория имеет важнейшее значение, в частности, для обеспечения региональной стабильности.

Впоследствии в МИД России напомнили, что Голанские высоты являются сирийской территорией, которая была оккупирована Израилем в результате войны 1967 года, после чего незаконно аннексирована. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что позиция Москвы по указанному вопросу остаётся неизменной.

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