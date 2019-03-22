В Новой Зеландии почтили память погибших при стрельбе в мечетях
Об этом информирует ABC.au.
«Новая Зеландия замерла на две минуты молчания, чтобы почтить память 50 жертв стрельбы в мечетях города Крайстчерч», — говорится в тексте.
15 марта в мечетях новозеландского города Крайстчерч произошёл двойной теракт. По последним данным, в ходе нападения погибли по меньшей мере 50 человек.
Позднее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила о введении запрета на продажу штурмовых и полуавтоматических винтовок на территории страны.
Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в беседе с НСН прокомментировал теракты.