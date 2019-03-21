Новая Зеландия запретила продажу штурмовых и полуавтоматических винтовок

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила о введении запрета на продажу штурмовых и полуавтоматических винтовок на территории страны.

Об этом информирует AFP.

#BREAKING New Zealand bans sale of assault, semi-automatics rifles: PM Ardern pic.twitter.com/FOL9J1RxTf — AFP news agency (@AFP) 21 марта 2019 г.

«Новая Зеландия запрещает продажу штурмовых, полуавтоматических винтовок», — говорится в сообщении.

15 марта в мечетях новозеландского города Крайстчерч произошёл двойной теракт. По последним данным, в ходе нападения погибли по меньшей мере 50 человек.

Позднее Ардерн заявляла, что у напавшего на мечети была лицензия на владение огнестрельным оружием, поэтому власти страны намерены пересмотреть законы, касающиеся данного вопроса.

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