Новая Зеландия запретила продажу штурмовых и полуавтоматических винтовок
Об этом информирует AFP.
#BREAKING New Zealand bans sale of assault, semi-automatics rifles: PM Ardern pic.twitter.com/FOL9J1RxTf— AFP news agency (@AFP) 21 марта 2019 г.
«Новая Зеландия запрещает продажу штурмовых, полуавтоматических винтовок», — говорится в сообщении.
15 марта в мечетях новозеландского города Крайстчерч произошёл двойной теракт. По последним данным, в ходе нападения погибли по меньшей мере 50 человек.
Позднее Ардерн заявляла, что у напавшего на мечети была лицензия на владение огнестрельным оружием, поэтому власти страны намерены пересмотреть законы, касающиеся данного вопроса.
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