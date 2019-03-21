В Госдуме оценили заявление Венгрии о потерях из-за санкций против России

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Мария Носулько
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто о потере Венгрией $7 млрд из-за антироссийских санкций.
В Госдуме оценили заявление Венгрии о потерях из-за санкций против России
  • РИА Новости

«Сегодня в Евросоюзе некоторые страны уже не просто косо смотрят, а открыто критикуют санкционные действия Германии и Франции. И если в Старой Европе недовольство бизнеса пытаются погасить компенсациями от государства, то Венгрия, что называется, бьёт кулаком по столу, я бы сказал — это будапештский демарш», — считает Бальбек.

Тем не менее депутат отметил, что далеко не все страны Европы, «даже извиваясь в санкционной петле», станут требовать решения проблемы, потому что находятся на финансовом крючке у Германии.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с первым зампредом Совета Федерации Николаем Фёдоровым сообщил, что Венгрия потеряла около $7 млрд из-за экспортных ограничений, которые появились после введения европейских санкций в отношении России.

Дипломат выразил надежду на то, что скоро товарооборот между странами достигнет $10 млрд.

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