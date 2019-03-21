Роспотребнадзор сообщил о случаях лёгочной чумы в Уганде

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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на основе данных Министерства здравоохранения Уганды и африканского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проинформировала о случаях лёгочной чумы в стране.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что два случая подозрения на это заболевание зарегистрировано на территории района Зомбо на границе с Демократической Республикой Конго (ДРК).

«Один случай закончился летально, при исследовании материала от второго заболевшего получен положительный результат на чуму», — сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что, по имеющейся информации, в ДРК отмечено три летальных случая от заболевания с аналогичными симптомами, и призвали учитывать эту информацию при планировании поездок.

В сентябре 2018 года Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке чумы на Мадагаскаре.

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