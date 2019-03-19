СМИ сообщили о попытке похищения жены экс-главы Интерпола

Грейс Мэн, жена бывшего главы Интерпола Мэн Хунвэя, подала жалобу после неудавшейся попытки её похищения, передаёт Lyon Mag со ссылкой на данные прокуратуры Лиона (где расположена штаб-квартира Международной организации уголовной полиции).

По некоторым данным, преступление планировала совершить организованная группа лиц.

Отмечается, что у пары есть двое несовершеннолетних детей, которые проживают вместе со своей матерью во Франции.

В октябре 2018 года Мэн заявила, что находится «в большой опасности».

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с Хунвэем, подозреваемым в Китае во взяточничестве.