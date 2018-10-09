Жена экс-главы Интерпола рассказала о поступивших ей угрозах

Грейс Мэн, супруга экс-президента Интерпола Мэна Хунвэя, задержанного властями Китая, заявила, что находится «в большой опасности».

Об этом она рассказала Associated Press.

По словам женщины, после задержания мужа ей поступил телефонный звонок с угрозами, что за ней «направлены агенты».

Грейс Мэн подчеркнула, что позвонивший говорил на китайском языке.

«Он сказал: «Слушай, но ничего не говори. Мы придём двумя группами, двумя рабочими группами только за тобой... Мы знаем, где ты находишься», — привела она слова звонившего.

Как подчёркивает агентство, в настоящее время женщина находится под защитой французской полиции.

Ранее Грейс Мэн заявила, что перед своим исчезновением супруг отправил ей изображение ножа. По словам женщины, таким образом он пытался сообщить ей, что находится в опасности.

5 октября власти Франции начали расследование по факту исчезновения Мэна Хунвэя, отправившегося в Китай в конце сентября. Позднее стало известно, что в Китае главу Интерпола подозревают в нарушении закона, в частности, во взяточничестве.