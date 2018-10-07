В Китае президента Интерпола подозревают в нарушении закона
- ©Then Chih Wey/Xinhua
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«Мэн Хунвэй подозревается в нарушении закона. В настоящее время государственный комитет по надзору проводит расследование в его отношении», — указывается в сообщении.
Другие подробности не приводятся.
Ранее СМИ сообщили, что президент Интерпола был задержан в Китае и находится под следствием. По некоторым данным, Мэн Хунвэя подозревают в «содействии компании при получении сделки в сфере кибербезопасности».
5 октября власти Франции начали расследование по факту его исчезновения.