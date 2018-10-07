В Китае президента Интерпола подозревают в нарушении закона

Президент Интерпола Мэн Хунвэй, о пропаже которого сообщалось ранее, подозревается в нарушении закона, в отношении него ведётся проверка. Об этом сообщили в центральной комиссии ЦК Компартии Китая по проверке дисциплины.

«Мэн Хунвэй подозревается в нарушении закона. В настоящее время государственный комитет по надзору проводит расследование в его отношении», — указывается в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

Ранее СМИ сообщили, что президент Интерпола был задержан в Китае и находится под следствием. По некоторым данным, Мэн Хунвэя подозревают в «содействии компании при получении сделки в сфере кибербезопасности».

5 октября власти Франции начали расследование по факту его исчезновения.