Жена президента Интерпола рассказала о странном фото перед исчезновением супруга

Грейс Мэн, супруга президента Интерпола Мэна Хунвэя, заявила, что перед своим исчезновением он отправил ей фотографию ножа. Об этом сообщает Associated Press.

По её словам, отправленное 25 сентября фото было для мужа способом сообщить ей, что он в опасности.

BREAKING: Wife of missing Interpol president says he sent her a photo of a knife before his disappearance, signaling danger. — The Associated Press (@AP) 7 octobre 2018

Грейс Мэн добавила, что за четыре минуты до того, как её супруг прислал фотографию, он отправил ей сообщение со словами «Жди моего звонка».

5 октября власти Франции начали расследование по факту исчезновения Мэн Хунвэя, отправившегося в Китай в конце сентября. Позднее стало известно, что в Китае главу Интерпола подозревают в нарушении закона.