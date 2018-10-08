Жена президента Интерпола рассказала о странном фото перед исчезновением супруга

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Грейс Мэн, супруга президента Интерпола Мэна Хунвэя, заявила, что перед своим исчезновением он отправил ей фотографию ножа. Об этом сообщает Associated Press.
Жена президента Интерпола рассказала о странном фото перед исчезновением супруга
  • © Du Yu/Xinhua
  • globallookpress.com

По её словам, отправленное 25 сентября фото было для мужа способом сообщить ей, что он в опасности. 

Грейс Мэн добавила, что за четыре минуты до того, как её супруг прислал фотографию, он отправил ей сообщение со словами «Жди моего звонка».

5 октября власти Франции начали расследование по факту исчезновения Мэн Хунвэя, отправившегося в Китай в конце сентября. Позднее стало известно, что в Китае главу Интерпола подозревают в нарушении закона.

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