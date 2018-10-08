Жена президента Интерпола рассказала о странном фото перед исчезновением супруга
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По её словам, отправленное 25 сентября фото было для мужа способом сообщить ей, что он в опасности.
BREAKING: Wife of missing Interpol president says he sent her a photo of a knife before his disappearance, signaling danger.— The Associated Press (@AP) 7 octobre 2018
Грейс Мэн добавила, что за четыре минуты до того, как её супруг прислал фотографию, он отправил ей сообщение со словами «Жди моего звонка».
5 октября власти Франции начали расследование по факту исчезновения Мэн Хунвэя, отправившегося в Китай в конце сентября. Позднее стало известно, что в Китае главу Интерпола подозревают в нарушении закона.