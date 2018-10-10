Эксперт прокомментировал ситуацию с экс-главой Интерпола в Китае

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с экс-главой Интерпола Мэном Хунвэем, подозреваемым в Китае во взяточничестве.

«Я не думаю, что этот арест сильно скажется на международном имидже этой организации. Интерпол Интерполом, а китайская внутренняя политика касается только Поднебесной», — заявил Солонников.

Он не исключил, что случившееся отразится на возможности лоббирования Пекином своих представителей на высокие должности в других международных организациях.

По мнению эксперта, это будет соразмерно той роли, какую играет КНР в тех или иных интернациональных структурах.

«Китай демонстрирует важный принцип, что неприкасаемых нет», — добавил Солонников.

Ранее стало известно, что Мэн Хунвэй ушёл в отставку. Он подозревается в Китае в нарушении закона, в отношении него ведётся проверка.