«Нанёс серьёзный ущерб делу Компартии Китая»: что известно о расследовании в отношении экс-главы Интерпола
- Мэн Хунвэй
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- © Du Yu/Xinhua
Бывший глава Интерпола и экс-заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй подозревается во взяточничестве. Об этом заявили в Министерстве общественной безопасности КНР.
Как сообщает агентство Sina, 8 октября состоялось заседание комитета общественной безопасности. В отношении Хунвэя осуществляется проверка.
В заявлении ведомства, которое цитирует издание South China Morning Post отмечается, что расследование в отношении президента Интерпола стало результатом «его упрямых действий», а нарушения Хунвэем законов «нанесли серьёзный ущерб делу партии и органов общественной безопасности».
«Расследование продолжается, и в дальнейшем могут появиться новые подробности», — подчеркнул официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
5 октября французские СМИ сообщили, что власти Франции начали расследование по факту исчезновения Хунвэя, который отправился в Китай 29 сентября. О том, что он пропал, первой сообщила его жена Грейс, которая обратилась в полицию. Отмечалось, что Хунвэй не выходил на связь с момента отъезда из Франции.
По словам супруги, 25 сентября, перед своим исчезновением, Мэн Хунвэй отправил ей изображение ножа. Как считает Грейс Мэн, таким образом муж хотел намекнуть, что находится в опасности.
Наряду с этим с её слов стало известно, что за четыре минуты до того, как прислать изображение, Хунвэй отправил ей сообщение «Жди моего звонка», однако так и не вышел на связь.
Кроме того, супруга главы Интерпола рассказала об угрозах в её адрес. Полиция Франции взяла под охрану его семью, которая проживает в Лионе, где находится штаб-квартира организации.
6 октября генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток сообщил, что организация официально запросила у китайских властей информацию о пропавшем Хунвэе.
«Интерпол через официальные каналы правоохранительных органов запросил пояснения от Китая по статусу президента Мэн Хунвэя. Генеральный секретариат Интерпола ждёт официального ответа от китайских властей о состоянии президента организации», — говорится в заявлении.
7 октября Пекин прояснил ситуацию. В центральной комиссии ЦК Компартии Китая по проверке дисциплины заявили, что Хунвэй подозревается в нарушении закона. «В настоящее время государственный комитет по надзору проводит расследование в его отношении», — указывается в сообщении.
По мнению аналитиков South China Morning Post, решение об аресте Хунвэя принималось на высшем уровне.
О состоянии и местонахождении Хунвэя пока ничего не известно.
Попросил об отставке
После сообщений о проверке в отношении Хунвэя Интерпол заявил, что президент организации ушёл в отставку.
«Сегодня, 7 октября, генеральный секретариат в Лионе получил прошение о сложении господином Мэн Хунвэем его полномочий в качестве президента Интерпола», — говорится в сообщении.
Временным главой Интерпола стал старший вице-президент Ким Чон Ян. Выборы нового президента пройдут в рамках генеральной ассамблеи организации, которая состоится в ОАЭ 18—21 ноября.
- © ERIC CABANIS / AFP
Хунвэй был избран главой Интерпола в 2016 году, на 85-й сессии генеральной ассамблеи организации. На этом посту он сменил француженку Мирей Балестрази. Тогда же на пост вице-президента организации был назначен начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук.
Во Франции приняли к сведению информацию Интерпола об отставке Хунвэя, сообщил в ходе брифинга официальный представитель МИД страны.
«Франция приняла к сведению вчерашнее заявление Интерпола об отставке президента организации Мэн Хунвэя, которая незамедлительно вступила в силу. Французская сторона напоминает о своей полной поддержке работы международной организации полицейского сотрудничества, штаб-квартира которой находится в Лионе», — передаёт его слова ТАСС.
В МИД Китая подчеркнули, что намерены продолжать поддерживать работу Интерпола, несмотря на арест бывшего главы организации. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
«Что касается сотрудничества Китая с Интерполом и другими международными организациями, я хочу сказать, что Китай, являясь ответственным государством, будет так же, как и раньше, поддерживать работу Интерпола, а также усиливать сотрудничество с другими членами Интерпола в борьбе с преступностью», — цитирует дипломата РИА Новости.