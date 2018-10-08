«Нанёс серьёзный ущерб делу Компартии Китая»: что известно о расследовании в отношении экс-главы Интерпола

Экс-президента Интерпола и бывшего заместителя министра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэя подозревают в коррупции. Китайские правоохранительные органы проводят проверку в отношении чиновника. В начале октября стало известно об исчезновении Хунвэя — на тот момент он ещё занимал пост главы Интерпола. Позднее в организации сообщили, что Хунвэй подал в отставку.

Бывший глава Интерпола и экс-заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй подозревается во взяточничестве. Об этом заявили в Министерстве общественной безопасности КНР.

Как сообщает агентство Sina, 8 октября состоялось заседание комитета общественной безопасности. В отношении Хунвэя осуществляется проверка.

В заявлении ведомства, которое цитирует издание South China Morning Post отмечается, что расследование в отношении президента Интерпола стало результатом «его упрямых действий», а нарушения Хунвэем законов «нанесли серьёзный ущерб делу партии и органов общественной безопасности».

«Расследование продолжается, и в дальнейшем могут появиться новые подробности», — подчеркнул официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

5 октября французские СМИ сообщили, что власти Франции начали расследование по факту исчезновения Хунвэя, который отправился в Китай 29 сентября. О том, что он пропал, первой сообщила его жена Грейс, которая обратилась в полицию. Отмечалось, что Хунвэй не выходил на связь с момента отъезда из Франции.

По словам супруги, 25 сентября, перед своим исчезновением, Мэн Хунвэй отправил ей изображение ножа. Как считает Грейс Мэн, таким образом муж хотел намекнуть, что находится в опасности.

Наряду с этим с её слов стало известно, что за четыре минуты до того, как прислать изображение, Хунвэй отправил ей сообщение «Жди моего звонка», однако так и не вышел на связь.

Кроме того, супруга главы Интерпола рассказала об угрозах в её адрес. Полиция Франции взяла под охрану его семью, которая проживает в Лионе, где находится штаб-квартира организации.

6 октября генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток сообщил, что организация официально запросила у китайских властей информацию о пропавшем Хунвэе.

«Интерпол через официальные каналы правоохранительных органов запросил пояснения от Китая по статусу президента Мэн Хунвэя. Генеральный секретариат Интерпола ждёт официального ответа от китайских властей о состоянии президента организации», — говорится в заявлении.

7 октября Пекин прояснил ситуацию. В центральной комиссии ЦК Компартии Китая по проверке дисциплины заявили, что Хунвэй подозревается в нарушении закона. «В настоящее время государственный комитет по надзору проводит расследование в его отношении», — указывается в сообщении.

По мнению аналитиков South China Morning Post, решение об аресте Хунвэя принималось на высшем уровне.

О состоянии и местонахождении Хунвэя пока ничего не известно.

Попросил об отставке

После сообщений о проверке в отношении Хунвэя Интерпол заявил, что президент организации ушёл в отставку.

«Сегодня, 7 октября, генеральный секретариат в Лионе получил прошение о сложении господином Мэн Хунвэем его полномочий в качестве президента Интерпола», — говорится в сообщении.

Временным главой Интерпола стал старший вице-президент Ким Чон Ян. Выборы нового президента пройдут в рамках генеральной ассамблеи организации, которая состоится в ОАЭ 18—21 ноября.

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Хунвэй был избран главой Интерпола в 2016 году, на 85-й сессии генеральной ассамблеи организации. На этом посту он сменил француженку Мирей Балестрази. Тогда же на пост вице-президента организации был назначен начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук.

Во Франции приняли к сведению информацию Интерпола об отставке Хунвэя, сообщил в ходе брифинга официальный представитель МИД страны.

«Франция приняла к сведению вчерашнее заявление Интерпола об отставке президента организации Мэн Хунвэя, которая незамедлительно вступила в силу. Французская сторона напоминает о своей полной поддержке работы международной организации полицейского сотрудничества, штаб-квартира которой находится в Лионе», — передаёт его слова ТАСС.

В МИД Китая подчеркнули, что намерены продолжать поддерживать работу Интерпола, несмотря на арест бывшего главы организации. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

«Что касается сотрудничества Китая с Интерполом и другими международными организациями, я хочу сказать, что Китай, являясь ответственным государством, будет так же, как и раньше, поддерживать работу Интерпола, а также усиливать сотрудничество с другими членами Интерпола в борьбе с преступностью», — цитирует дипломата РИА Новости.