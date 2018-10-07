Глава Интерпола Мэн Хунвэй ушёл в отставку
- Reuters
Statement by the INTERPOL General Secretariat on the resignation of— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) 7 октября 2018 г.
Meng Hongwei. pic.twitter.com/c2daKd9N39
Отмечается, что новый президент будет выбран на 87-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола, которая состоится 18—21 ноября 2018 года в Дубае.
Ранее стало известно, что глава Интерпола Мэн Хунвэй подозревается в Китае в нарушении закона, в отношении него ведётся проверка.
Мэн Хунвэй был избран президентом Международной организации уголовной полиции (Интерпола) в ноябре 2016 года.