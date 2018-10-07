Глава Интерпола Мэн Хунвэй ушёл в отставку

Короткая ссылка
Глава Интерпола Мэн Хунвэй ушёл в отставку. Об этом говорится в заявлении организации.
Глава Интерпола Мэн Хунвэй ушёл в отставку
  • Reuters

Отмечается, что новый президент будет выбран на 87-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола, которая состоится 18—21 ноября 2018 года в Дубае. 

Ранее стало известно, что глава Интерпола Мэн Хунвэй подозревается в Китае в нарушении закона, в отношении него ведётся проверка.

Мэн Хунвэй был избран президентом Международной организации уголовной полиции (Интерпола) в ноябре 2016 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить