Полиция рассказала о ходе расследования теракта в Новой Зеландии

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В полиции Новой Зеландии полагают, что два человека, задержанные ранее в связи с терактом в городе Крайстчерч, не причастны к нападению на мечети.

Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter ведомства.

Отмечается, что одному из задержанных предъявлены обвинения в не связанном с атакой преступлении, другой отпущен на свободу. Таким образом, к настоящему моменту в нападении на мечети обвинён только один человек — 28-летний Брентон Таррант.

В ведомстве добавили, после нападения на мечети полиция задержала ещё одного мужчину. Его обвинили в подстрекательстве к расовой дискриминации.

Как сообщалось ранее, полиция Новой Зеландии полагает, что находящийся под стражей по решению суда Брентон Таррант несёт ответственность за оба нападения на мечети в Крайстчерче.

15 марта в мечетях новозеландского города Крайстчерч произошёл двойной теракт. По последним данным, в результате нападения погибли по меньшей мере 50 человек. 

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