Полиция рассказала о ходе расследования теракта в Новой Зеландии
Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter ведомства.
Arrests and outcomes: In addition to the 28-year-old man who appeared in court yesterday, two people were arrested after the attacks and held in custody.— New Zealand Police (@nzpolice) 16 mars 2019
At this stage there is no indication that they are connected to the attacks.
Отмечается, что одному из задержанных предъявлены обвинения в не связанном с атакой преступлении, другой отпущен на свободу. Таким образом, к настоящему моменту в нападении на мечети обвинён только один человек — 28-летний Брентон Таррант.
В ведомстве добавили, после нападения на мечети полиция задержала ещё одного мужчину. Его обвинили в подстрекательстве к расовой дискриминации.
Как сообщалось ранее, полиция Новой Зеландии полагает, что находящийся под стражей по решению суда Брентон Таррант несёт ответственность за оба нападения на мечети в Крайстчерче.
15 марта в мечетях новозеландского города Крайстчерч произошёл двойной теракт. По последним данным, в результате нападения погибли по меньшей мере 50 человек.