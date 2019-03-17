Полиция рассказала о ходе расследования теракта в Новой Зеландии

В полиции Новой Зеландии полагают, что два человека, задержанные ранее в связи с терактом в городе Крайстчерч, не причастны к нападению на мечети.

Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter ведомства.

Arrests and outcomes: In addition to the 28-year-old man who appeared in court yesterday, two people were arrested after the attacks and held in custody.



At this stage there is no indication that they are connected to the attacks. — New Zealand Police (@nzpolice) 16 mars 2019

Отмечается, что одному из задержанных предъявлены обвинения в не связанном с атакой преступлении, другой отпущен на свободу. Таким образом, к настоящему моменту в нападении на мечети обвинён только один человек — 28-летний Брентон Таррант.

В ведомстве добавили, после нападения на мечети полиция задержала ещё одного мужчину. Его обвинили в подстрекательстве к расовой дискриминации.

Как сообщалось ранее, полиция Новой Зеландии полагает, что находящийся под стражей по решению суда Брентон Таррант несёт ответственность за оба нападения на мечети в Крайстчерче.

15 марта в мечетях новозеландского города Крайстчерч произошёл двойной теракт. По последним данным, в результате нападения погибли по меньшей мере 50 человек.