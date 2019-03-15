Эйфелева башня погасит огни в память о жертвах атаки в Новой Зеландии

Освещение на Эйфелевой башне погаснет в полночь 15 марта в память о жертвах атаки на две мечети в Крайстчерче на юге Новой Зеландии, в результате которой погибли 49 человек.

«В память о жертвах этого теракта мы выключим подсветку Эйфелевой башни в полночь в пятницу», — написала мэр Парижа Анн Идальго в своём Twitter.

Она также выразила соболезнования народу Новой Зеландии, жителям Крайстчерча и мусульманскому сообществу.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил поддержку народу Новой Зеландии в связи с «бойней» в двух мечетях Крайстчерча.

15 марта произошло нападение на две мечети на юге Новой Зеландии. Полиция задержала четырёх человек, в том числе гражданина Австралии. Уровень угрозы безопасности в стране изменён на высокий.