Эйфелева башня погасит огни в память о жертвах атаки в Новой Зеландии
- Reuters
«В память о жертвах этого теракта мы выключим подсветку Эйфелевой башни в полночь в пятницу», — написала мэр Парижа Анн Идальго в своём Twitter.
Она также выразила соболезнования народу Новой Зеландии, жителям Крайстчерча и мусульманскому сообществу.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил поддержку народу Новой Зеландии в связи с «бойней» в двух мечетях Крайстчерча.
15 марта произошло нападение на две мечети на юге Новой Зеландии. Полиция задержала четырёх человек, в том числе гражданина Австралии. Уровень угрозы безопасности в стране изменён на высокий.