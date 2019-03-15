Глава МИД Британии выразил соболезнования жителям Новой Зеландии

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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант прокомментировал нападение на мечети в Новой Зеландии, жертвами которых, по последним данным, стали около 40 человек.
Глава МИД Британии выразил соболезнования жителям Новой Зеландии
  • ©Sammy Zhu/Xinhua
  • globallookpress.com

«Мы выражаем сочувствие и поддержку жителям Новой Зеландии в связи с последними новостями об ужасных событиях в Крайстчерче. Новая Зеландия является одной из самых мирных, миролюбивых и великодушных стран в мире. Ваши друзья в Великобритании выражают вам глубокие соболезнования», — говорится в его сообщении в Twitter.

Ранее стало известно, что нападение было совершено на две мечети. Полиция задержала одного австралийца, а также трёх человек, чья национальность не уточняется. Уровень угрозы безопасности в стране изменён на высокий.

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