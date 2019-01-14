WSJ: США намерены соперничать с Россией и Китаем в Арктике

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На фоне глобального потепления ВМС США намерены побороться с Россией и Китаем за влияние в Арктике, пишет The Wall Street Journal.
WSJ: США намерены соперничать с Россией и Китаем в Арктике
  • РИА Новости

Как отмечается, ВМС США собираются усиливать влияние в регионе, поскольку на фоне глобального потепления и появления новых морских путей американской стороне придётся увеличивать своё присутствие в Арктике.

Издание напоминает, что в ближайшие месяцы корабль ВМС США пройдёт через арктические воды. Помимо этого, Вашингтон намерен отправить на остров Адак в штате Аляска определённое количество ресурсов военного назначения.

Газета пишет, что Китай объявил себя «околоарктической державой» и разработал всеобъемлющую доктрину действий в этом регионе. В её рамках Китай собирается проложить Полярный шёлковый путь и дать возможность своему флоту свободно действовать в регионе.

Подробнее — в материале ИноТВ.

Ранее министр ВМС США Ричард Спенсер заявил о планах в ближайшие месяцы направить в воды Арктики военный корабль.

В ноябре командующий 2-м флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис отмечал, что Китай и Россия в перспективе будут расширять военное присутствие в Арктике.

По его словам, Военно-морским силам Соединённых Штатов также необходимо присутствовать в регионе.

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