Военные России доставили гумпомощь в сирийский район Манбидж

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Военная полиция ВС России сопроводила доставку гуманитарной помощи нуждающимся жителям района Манбидж на северо-востоке сирийской провинции Алеппо, об этом сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Алексей Денькин.

Отмечается, военнослужащие России доставили гуманитарную помощь в деревню Абу-Хейдж и в посёлок Джуб Эль Хамир.

«Сегодня мы приехали в район Аджами (входит в район Манбидж — RT), который взяла под контроль военная полиция РФ, сегодня здесь впервые проводится гуманитарная акция, на базе школы выдано 420 портфелей и 140 килограммов тульских пряников, во втором населенном пункте выдано 500 продовольственных наборов», — цитирует РИА Новости Денькина.

Ранее сообщалось, что Представители ЦПВС в Сирии доставили гуманитарную помощь в сирийский город Маалула.

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