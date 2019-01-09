ЦПВС провёл гуманитарную акцию в сирийской Эс-Сувейде

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Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную акцию в сирийской провинции Эс-Сувейда. Об этом в ходе брифинга заявил руководитель центра генерал-лейтенант Сергей Соломатин.
ЦПВС провёл гуманитарную акцию в сирийской Эс-Сувейде
  • Reuters

«За прошедшие сутки... проведена одна гуманитарная акция в населённом пункте Айра провинции Эс-Сувейда, в ходе которой выдано 500 продовольственных наборов», — сообщил он.

В ЦПВС добавили, что по состоянию на 8 января в Сирию возвратились более 215,2 тыс. беженцев.

Также отмечается, что за сутки в идлибской зоне деэскалации не зафиксировали обстрелов со стороны боевиков.

В декабре ФАН сообщало, что за сутки в Сирию вернулись более 850 беженцев из Ливана и Иордании.

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