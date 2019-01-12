Военные России доставили гумпомощь в сирийский город Маалула

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Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарную помощь в сирийский город Маалула.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ЦПВС Эдуарда Титова.

«Сегодня мы привезли гуманитарную помощь в населенный пункт Маалула, где оказана помощь местному населению, выдано будет 500 продовольственных наборов», — сказал он.

По его словам, часть продуктов была передана в монастырь святой Феклы.

Ранее ЦПВС провёл гуманитарную акцию в сирийской Эс-Сувейде.

В декабре ФАН сообщало, что за сутки в Сирию вернулись более 850 беженцев из Ливана и Иордании.

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