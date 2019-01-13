Медики назвали серьёзным состояние здоровья мэра Гданьска после нападения

Состояние здоровья мэра польского Гданьска Павла Адамовича, получившего ножевое ранение во время благотворительного концерта в результате нападения мужчины, очень серьёзное.

«Состояние здоровья мэра Адамовича очень серьёзное. Пока никакой информации о его состоянии подаваться не будет. Завтра запланирована пресс-конференция в госпитале», — приводит РИА Новости слова представителя Университетского клинического центра Гданьска.

Телеканал TVN24 со ссылкой на полицию сообщил, что нападавший является 27-летним жителем Гданьска, он задержан.

Ранее сообщалось, что мэр польского Гданьска Павел Адамович госпитализирован после нападения мужчины с ножом.