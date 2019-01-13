Мэр польского Гданьска госпитализирован после нападения неизвестного с ножом
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Как пишет Onet.pl, инцидент произошёл во время благотворительного мероприятия «Большой оркестр праздничной помощи», на котором собирали средства для помощи медицинским учреждениям.
Отмечается, что нападение неизвестного мужчины с ножом случилось во время фейерверка.
Адамович был госпитализирован, о серьёзности его ранений информации нет.
Место происшествия оцеплено, работает полиция.
1 января сообщалось, что результате нападения в городе Манчестер (Великобритания) три человека получили ножевые ранения.