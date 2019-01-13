Мэр польского Гданьска госпитализирован после нападения неизвестного с ножом

Короткая ссылка
Мэр польского Гданьска Павел Адамович госпитализирован после нападения неизвестного с ножом.
Мэр польского Гданьска госпитализирован после нападения неизвестного с ножом
  • © Cайт города Гданьск / Grzegorz Mehring

Как пишет Onet.pl, инцидент произошёл во время благотворительного мероприятия «Большой оркестр праздничной помощи», на котором собирали средства для помощи медицинским учреждениям.

Отмечается, что нападение неизвестного мужчины с ножом случилось во время фейерверка.  

Адамович был госпитализирован, о серьёзности его ранений информации нет.

Место происшествия оцеплено, работает полиция.

1 января сообщалось, что результате нападения в городе Манчестер (Великобритания) три человека получили ножевые ранения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить