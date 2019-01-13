Захарова: Россия не ставит под сомнение принадлежность Курил
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- РИА Новости
«Вопрос о территориальной принадлежности островов на данный момент для Российской Федерации вообще не подвергается какому-либо сомнению», — приводит Интерфакс слова Захаровой.
Также она заявила, что в ведомстве удивлены решением Токио не проводить совместную пресс-конференцию по итогам запланированных на 14 января двусторонних переговоров в Москве.
14 января состоятся переговоры глав МИД России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно на тему заключения мирного договора между государствами.
Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков в беседе с НСН оценил возможность подписания соглашения.