Захарова: Россия не ставит под сомнение принадлежность Курил

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что принадлежность Курильских островов России не подвергается сомнению.

«Вопрос о территориальной принадлежности островов на данный момент для Российской Федерации вообще не подвергается какому-либо сомнению», — приводит Интерфакс слова Захаровой.

Также она заявила, что в ведомстве удивлены решением Токио не проводить совместную пресс-конференцию по итогам запланированных на 14 января двусторонних переговоров в Москве.

14 января состоятся переговоры глав МИД России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно на тему заключения мирного договора между государствами.

Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков в беседе с НСН оценил возможность подписания соглашения.