Трамп вновь заявил о необходимости строительства стены на границе с Мексикой
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«Строительство стены на южной границе снизит уровень преступности по всей стране! Ущерб, нанесённый нашей стране из-за слабой границы — наркотики, преступность и многое другое, — намного больше, чем шатдаун, который демократы могут легко прекратить, как только вернутся в Вашингтон!» — написал Трамп в Twitter.
По данным исследования, проведённого изданием The Washington Post и телекомпанией ABC News, более половины жителей США винят в приостановке работы правительства страны американского лидера Дональда Трампа и представителей Республиканской партии.
Ранее Трамп обратился к гражданам США и заявил о необходимости обеспечить безопасность на южной границе страны. Он призвал американских политиков принять все необходимые для этого меры.
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с НСН прокомментировал речь.