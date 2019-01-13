Трамп вновь заявил о необходимости строительства стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что строительство стены на границе с Мексикой положительно скажется на уровне безопасности в Соединённых Штатах.

«Строительство стены на южной границе снизит уровень преступности по всей стране! Ущерб, нанесённый нашей стране из-за слабой границы — наркотики, преступность и многое другое, — намного больше, чем шатдаун, который демократы могут легко прекратить, как только вернутся в Вашингтон!» — написал Трамп в Twitter.

По данным исследования, проведённого изданием The Washington Post и телекомпанией ABC News, более половины жителей США винят в приостановке работы правительства страны американского лидера Дональда Трампа и представителей Республиканской партии.

Ранее Трамп обратился к гражданам США и заявил о необходимости обеспечить безопасность на южной границе страны. Он призвал американских политиков принять все необходимые для этого меры.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с НСН прокомментировал речь.