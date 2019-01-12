Эксперт оценил слова Трампа о наличии у него плана по шатдауну

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН политолог Юрий Почта прокомментировал RT заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что у него есть план по решению проблемы временной приостановки работы федеральных ведомств.

«Я не могу даже представить, о каком плане он говорит. Возможно, будет продолжать давление, шантажировать. Дело в том, что шатдауны уже бывали в Соединённых Штатах, при Бараке Обаме случались не раз. Борьба за бюджет между демократами и республиканцами происходит постоянно, это очень серьёзный вопрос. И Трамп в данном случае не первый начинатель», — сказал Почта.

Эксперт также отметил, что ситуация с шатдауном могла так затянуться из-за «сомнительности для демократов фигуры Трампа, его политики по отношению к мигрантам».

«Сложно сказать, что он ещё сможет придумать. Трамп готов на репутационные потери, лишь бы добиться своего. Это его бизнес-привычки — он должен получить победу. Возможно, президент готов затянуть шатдаун до предела, когда уже начнётся восстание населения и чиновников, не получающих деньги. В принципе, для этого у него есть поддержка практически пятидесяти процентов населения», — заключил он.

Ранее Трамп заявил, что у него есть план по решению проблемы временной приостановки работы федеральных ведомств.

Также президент говорит, что демократы могли бы решить проблему шатдауна за 15 минут.