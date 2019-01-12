Эксперт прокомментировал слова Трампа о решении проблемы шатдауна за 15 минут

Директор Института стратегического планирования Александр Гусев в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который призвал демократов вернуться в Вашингтон и решить проблему шатдауна.

«Во-первых, ситуация сама по себе беспрецедентная. Обвинения демократов в блокировании работы федеральных ведомств имеют под собой основания. Они недовольны политикой Трампа, хотели бы видеть на посту президента Хиллари Клинтон. Поэтому, конечно, для внутренней стабилизации пора уже начать работать, хватит отдыхать. И рождественские, и новогодние каникулы давно закончились», — сказал эксперт.

По его словам, «внутренний раскол в Соединённых Штатах носит уже тектонический характер».

«Это не просто мелкие шалости министерств и ведомств. В словах Трампа есть доля правды. Демократы могут дать отмашку — и проблема будет решена. Предел уже наступил, всё выглядит смешно. Многих американцев уже раздражает неуступчивость по отношению к Дональду Трампу», — считает Гусев.

Ранее Трамп призвал демократов вернуться в Вашингтон и решить проблему временной приостановки работы федеральных ведомств. По его словам, демократы могли бы решить вопрос за 15 минут.