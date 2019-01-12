В Госдуме оценили план США направить в Арктику военный корабль

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление министра Военно-морских сил США Ричарда Спенсера о планах в ближайшие месяцы направить в воды Арктики военный корабль.

«Безусловно, Арктика является сферой национальных интересов многих государств, в том числе России, Китая и США. Но направление туда военного корабля с определённым возможным сосредоточением на нём некоторых сил и средств говорит о некой эскалации напряжённости, что может привести к определённым провокационным действиям и не влечёт за собой обеспечения стабильности и разделения сфер влияния. Это очередной шаг со стороны Соединённых Штатов по эскалации напряжённости в разных регионах, в том числе и в Арктике», — сказал депутат.

По его словам, «исходя из опыта деятельности Соединённых Штатов, нельзя исключить, что они будут пренебрегать нормами международного права».

«Попытка перетянуть на себя приоритетность в обеспечении сфер влияния происходит в рамках тех шагов, которые сегодня просматриваются в действиях Соединённых Штатов. Они носят достаточно агрессивный, воинствующий характер», — заключил Швыткин.

Ранее министр Военно-морских сил США заявил о планах в ближайшие месяцы направить в воды Арктики военный корабль.

По его словам, в настоящее время планирование операции находится на ранней стадии.