Эксперт прокомментировал план США направить в Арктику корабль

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал заявление министра Военно-морских сил США Ричарда Спенсера о планах Вашингтона в ближайшие месяцы направить в воды Арктики военный корабль.

«У Соединённых Штатов сейчас не хватит сил для того, чтобы закрепиться в Арктике, учитывая недостаток ледокольных судов. Тем не менее обозначить своё присутствие они попытаются немедленно и впоследствии будут расширять ту базу кораблей, которые пригодны для пребывания в Арктике. Первая причина происходящего — США планируют расширять своё военное присутствие по всему миру, от Чёрного моря до Арктики. Всюду, где есть потенциальные интересы стран, которые, по мнению США, им противостоят, будь то Россия, Китай или кто-то ещё, Вашингтон будет по крайней мере обозначать своё присутствие», — сказал эксперт.

По его словам, Соединённые Штаты «очень обеспокоены тем, что Россия в ближайшее время может начать коммерческое использование Северного морского пути».

«Это повлечёт серьёзный экономический ущерб с точки зрения логистики. Для того чтобы противостоять этому, США обозначат небезопасность этого маршрута. Они будут говорить, что использование Северного морского пути без их согласия является нарушением и они возражают, подкрепят это силовой установкой, и, на их взгляд, использование осложнится. Также США постоянно пытаются спровоцировать Россию, вызвать неадекватную реакцию. Любой ответ они воспримут как доказательство угрозы, сами будут эту угрозу интерпретировать, определять и обсуждать», — заключил Брутер.

Ранее министр Военно-морских сил США заявил о планах в ближайшие месяцы направить в воды Арктики военный корабль.

По его словам, в настоящее время планирование операции находится на ранней стадии.