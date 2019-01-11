МИД назвал условие для решения вопроса о мирном договоре с Японией

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Ключевым условием для решения проблемы мирного договора между Россией и Японией является признание японской стороной итогов Второй мировой войны. Об этом заявили в пресс-службе российского МИД.
МИД назвал условие для решения вопроса о мирном договоре с Японией
  • РИА Новости

«Ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы мирного договора должно стать признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объёме, включая суверенитет нашей страны над Южными Курильскими островами», — говорится в сообщении.

Дипломаты указали на необходимость вывести отношения двух государств на качественно новый уровень «подлинного доверия и партнёрства», а также на важность укрепления взаимопонимания между народами.

Ранее в МИД России призвали воздержаться от спекуляций на теме мирного договора с Японией. 

14 января состоятся переговоры глав МИД России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно. 

Как заявлял премьер-министр Японии Синдзо Абэ, он намерен сделать всё возможное, чтобы завершить переговоры о заключении мирного договора.

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