МИД назвал условие для решения вопроса о мирном договоре с Японией
- РИА Новости
«Ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы мирного договора должно стать признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объёме, включая суверенитет нашей страны над Южными Курильскими островами», — говорится в сообщении.
Дипломаты указали на необходимость вывести отношения двух государств на качественно новый уровень «подлинного доверия и партнёрства», а также на важность укрепления взаимопонимания между народами.
Ранее в МИД России призвали воздержаться от спекуляций на теме мирного договора с Японией.
14 января состоятся переговоры глав МИД России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно.
Как заявлял премьер-министр Японии Синдзо Абэ, он намерен сделать всё возможное, чтобы завершить переговоры о заключении мирного договора.