МИД назвал условие для решения вопроса о мирном договоре с Японией

Ключевым условием для решения проблемы мирного договора между Россией и Японией является признание японской стороной итогов Второй мировой войны. Об этом заявили в пресс-службе российского МИД.

«Ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы мирного договора должно стать признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объёме, включая суверенитет нашей страны над Южными Курильскими островами», — говорится в сообщении.

Дипломаты указали на необходимость вывести отношения двух государств на качественно новый уровень «подлинного доверия и партнёрства», а также на важность укрепления взаимопонимания между народами.

Ранее в МИД России призвали воздержаться от спекуляций на теме мирного договора с Японией.

14 января состоятся переговоры глав МИД России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно.

Как заявлял премьер-министр Японии Синдзо Абэ, он намерен сделать всё возможное, чтобы завершить переговоры о заключении мирного договора.