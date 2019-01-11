МИД России призвал не спекулировать на теме мирного договора с Японией

Короткая ссылка
Москва призывает воздержаться от спекуляций на теме мирного договора с Токио, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД России призвал не спекулировать на теме мирного договора с Японией
  • РИА Новости

По её словам, российская сторона не нарушала «режим тишины» вокруг работы экспертов, а «во многом неуместные и странные» заявления идут именно от японских коллег.

«Могу лишь разделить мнение представителей японского МИД о том, что самое время сейчас создать нормальную рабочую обстановку, не основанную на спекуляциях и дезинформации, для работы глав внешнеполитических ведомств», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел России и Японии Сергей Лавров и Таро Коно проведут переговоры 14 января.

9 января посла Японии пригласили в МИД России из-за заявлений Токио. В частности, премьер Синдзо Абэ заявил, что его страна претендует на Южные Курилы, однако эта позиция не предполагает выселения оттуда россиян

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить