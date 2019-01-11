МИД России призвал не спекулировать на теме мирного договора с Японией

Москва призывает воздержаться от спекуляций на теме мирного договора с Токио, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, российская сторона не нарушала «режим тишины» вокруг работы экспертов, а «во многом неуместные и странные» заявления идут именно от японских коллег.

«Могу лишь разделить мнение представителей японского МИД о том, что самое время сейчас создать нормальную рабочую обстановку, не основанную на спекуляциях и дезинформации, для работы глав внешнеполитических ведомств», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел России и Японии Сергей Лавров и Таро Коно проведут переговоры 14 января.

9 января посла Японии пригласили в МИД России из-за заявлений Токио. В частности, премьер Синдзо Абэ заявил, что его страна претендует на Южные Курилы, однако эта позиция не предполагает выселения оттуда россиян.