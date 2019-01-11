Эксперт рассказал о последствиях возможного введения ЧП в США

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин прокомментировал в беседе с RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что он имеет полное право ввести режим чрезвычайного положения в стране для финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

«С одной стороны, если Трамп будет вводить ЧП, то это будет означать, что он не достиг договорённости с конгрессом, не достиг договорённости с демократами, — такое возможно. Это будет политическое действие, которое выльется в административные, бюрократические последствия. Трамп получит доступ к средствам Министерства обороны, таких прецедентов за последние 30—40 лет не было», — пояснил Ярыгин.

По словам эксперта, ответом на введение президентом ЧП станут действия уже не политического, а юридического характера.

«То есть в Федеральной судебной системе, а возможно, в системе штатов, которые контролируются демократами, будут инициированы судебные процедуры, то есть будут инициированы иски по оспариванию президентских полномочий по введению ЧП в конкретных условиях. Во-вторых, будут инициированы иски по расходованию средств Минобороны на конкретные действия — является ли такое расходование (на стену. — RT) обоснованным. Демократы предпримут такие ответные действия, они не смогут противостоять Трампу в административном плане, но будут противостоять ему в правовом», — отметил Ярыгин.

Ранее Трамп заявил, что имеет полное право на введение режима ЧП в США.

22 декабря 2018 года в США произошла частичная приостановка работы федерального правительства, поскольку демократам и республиканцам не удалось согласовать бюджет.