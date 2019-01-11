Трамп заявил, что имеет полное право на введение режима ЧП в США
«В законе на этот счёт всё ясно — я имею в виду, что мы имеем полное право на введение режима чрезвычайного положения в стране», — цитирует его Fox News.
Ранее СМИ сообщили, что Белый дом начал создавать условия для введения режима ЧП в США.
22 декабря работа американского правительства была частично приостановлена, поскольку демократам и республиканцам не удалось согласовать бюджет.
По словам сенатора от демократической партии Чака Шумера, Трамп пригрозил конгрессменам сохранять шатдаун «долгое время, месяцы или даже годы».