Трамп заявил, что имеет полное право на введение режима ЧП в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что он имеет полное право ввести режим чрезвычайного положения в стране для финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

«В законе на этот счёт всё ясно — я имею в виду, что мы имеем полное право на введение режима чрезвычайного положения в стране», — цитирует его Fox News.

Ранее СМИ сообщили, что Белый дом начал создавать условия для введения режима ЧП в США.

22 декабря работа американского правительства была частично приостановлена, поскольку демократам и республиканцам не удалось согласовать бюджет.

По словам сенатора от демократической партии Чака Шумера, Трамп пригрозил конгрессменам сохранять шатдаун «долгое время, месяцы или даже годы».