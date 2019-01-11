Три человека погибли в результате опрокидывания судна у побережья Южной Кореи

Короткая ссылка
Рыболовецкое судно, на борту которого находились 14 человек, перевернулось у берегов Южной Кореи.

Об этом информирует «Рёнхап» со ссылкой на заявление местных властей.

В результате инцидента три человека погибли, двое числятся пропавшими без вести.

Как уточняется, ЧП произошло в 80 км к югу от острова Йокджи.

По данным агентства, премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён приказал приложить все усилия для поиска пропавших.

Ранее сообщалось, что при крушении судна у берегов Турции погибли шесть человек. Изначально СМИ писали, что на борту находились двое россиян, девять украинцев и два азербайджанца, позднее стало известно, что на корабле были лишь граждане Украины и Азербайджана. 

Подробнее об инциденте — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить