Три человека погибли в результате опрокидывания судна у побережья Южной Кореи

Рыболовецкое судно, на борту которого находились 14 человек, перевернулось у берегов Южной Кореи.

Об этом информирует «Рёнхап» со ссылкой на заявление местных властей.

В результате инцидента три человека погибли, двое числятся пропавшими без вести.

Как уточняется, ЧП произошло в 80 км к югу от острова Йокджи.

По данным агентства, премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён приказал приложить все усилия для поиска пропавших.

Ранее сообщалось, что при крушении судна у берегов Турции погибли шесть человек. Изначально СМИ писали, что на борту находились двое россиян, девять украинцев и два азербайджанца, позднее стало известно, что на корабле были лишь граждане Украины и Азербайджана.

Подробнее об инциденте — в материале RT.