Три человека погибли в результате опрокидывания судна у побережья Южной Кореи
Об этом информирует «Рёнхап» со ссылкой на заявление местных властей.
В результате инцидента три человека погибли, двое числятся пропавшими без вести.
Как уточняется, ЧП произошло в 80 км к югу от острова Йокджи.
По данным агентства, премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён приказал приложить все усилия для поиска пропавших.
Ранее сообщалось, что при крушении судна у берегов Турции погибли шесть человек. Изначально СМИ писали, что на борту находились двое россиян, девять украинцев и два азербайджанца, позднее стало известно, что на корабле были лишь граждане Украины и Азербайджана.
Подробнее об инциденте — в материале RT.