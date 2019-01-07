На затонувшем у берегов Турции судне не было россиян
- РИА Новости
«Относительно затонувшего в Чёрном море в 80 км от турецкого побережья судна «Волга-Балт»: по данным береговой охраны Самсуна, среди 13 членов экипажа россиян не было. Проходившая в СМИ ранее информация о двоих россиянах на борту судна не подтвердилась», — цитирует пресс-атташе посольства Ирину Касимову РИА Новости.
Ранее при крушении судна у берегов Турции погибли шесть человек. По предварительным данным, на борту находились 13 членов экипажа, среди них два россиянина, девять украинцев и два гражданина Азербайджана.