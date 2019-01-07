На затонувшем у берегов Турции судне не было россиян

Короткая ссылка
Россиян среди 13 членов экипажа затонувшего у берегов Турции судна не было, сообщили в российском посольстве в Анкаре.
На затонувшем у берегов Турции судне не было россиян
  • РИА Новости

«Относительно затонувшего в Чёрном море в 80 км от турецкого побережья судна «Волга-Балт»: по данным береговой охраны Самсуна, среди 13 членов экипажа россиян не было. Проходившая в СМИ ранее информация о двоих россиянах на борту судна не подтвердилась», — цитирует пресс-атташе посольства Ирину Касимову РИА Новости.

Ранее при крушении судна у берегов Турции погибли шесть человек. По предварительным данным, на борту находились 13 членов экипажа, среди них два россиянина, девять украинцев и два гражданина Азербайджана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить