«Россиян на борту не было»: что известно о крушении судна «Волго-Балт» у берегов Турции

На затонувшем в Чёрном море грузовом судне «Волго-Балт» не было граждан России. Об этом заявили в посольстве РФ в Анкаре, опровергнув соответствующие сообщения СМИ. В составе экипажа были 11 украинцев, четверо из которых погибли. Также жертвой инцидента стал один азербайджанец, поиски второго продолжаются. Сообщается, что судно, перевозившее уголь, разломилось пополам.

Грузовое судно «Волго-Балт-214» затонуло в Чёрном море у берегов Турции. Инцидент произошёл в 148 км от провинции Самсун. Экипаж состоял из 11 украинцев и двух азербайджанцев.

Изначально турецкие СМИ сообщили, что на борту судна находились два россиянина, девять украинцев и два азербайджанца. Однако посольство России в Турции опровергло эту информацию.

«Относительно затонувшего в Чёрном море в 80 км от турецкого побережья судна «Волго-Балт»: проходившая в СМИ ранее информация о двоих россиянах на борту судна не подтвердилась. По данным береговой охраны Самсуна, на судне было 11 граждан Украины и двое — Азербайджана», — говорится в Twitter диппредставительства.

Относительно затонувшего в Черном море в 80 километрах от турецкого побережья судна "Волга-Балт": проходившая в СМИ ранее информация о двоих россиянах на борту судна не подтвердилась. По данным береговой охраны Самсуна, на судне было 11 граждан Украины и двое - Азербайджана. pic.twitter.com/WoOcljUIeX — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) 7 января 2019 г.

В результате крушения погибли четверо украинцев, сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

«Сегодня утром у берегов Самсуна из-за погодных условий затонуло торговое судно. Из 13 членов экипажа 11 были гражданами Украины. Береговой охраной были оперативно приняты надлежащие меры. К сожалению, не удалось спасти четырёх наших соотечественников», — написал он в своём Twitter.

1/1Туреччина. Сьогодні вранці біля берегів Самсуна через погодні умови затонуло торгове судно.З 13 членів екіпажу 11 були громадянами України.Береговою охороною було оперативно вжиті належні заходи. На жаль, не вдалося врятувати 4 наших співвітчизників. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 7 января 2019 г.

Сибига добавил, что семеро спасённых с утонувшего корабля были доставлены в различные медучреждения провинции Самсун.

Агентство Anadolu со ссылкой на данные местных властей сообщило, что всего погибли шесть человек.

В азербайджанском МИД подтвердили смерть одного из граждан страны и подчеркнули, что поиски второго продолжаются.

«Посольство Азербайджана в Турции подтвердило, что на борту грузового судна, затонувшего у побережья провинции Самсун в Турции, были два азербайджанца. По информации посольства, в результате крушения погиб один азербайджанец, продолжаются поисковые работы по спасению другого азербайджанца», — цитирует РИА Новости официального представителя МИД Азербайджана Лейлу Абдуллаеву.

Разломилось пополам

Сигнал бедствия поступил в районе 8 утра 7 января приблизительно в 148 км от побережья провинции Самсун, сообщают местные власти. Они уточнили, что первые два спасательных судна отправились из Самсуна и Синопа в районе 8:50, однако одно из них вернулось из-за плохих погодных условий. В 9:05 к месту происшествия вылетел спасательный вертолёт, он прибыл через 45 минут.

Всего в поисково-спасательных работах турецких экстренных служб были задействованы четыре вертолёта, самолёт, два катера береговой охраны, одно спасательное судно и буксирный катер.

По данным командования береговой охраны Турции, «Волго-Балт-214» следовал из российского порта в Азовском море под флагом Панамы. По информации агентства Anadolu, судно перевозило уголь. Причины происшествия пока неизвестны. Агентство сообщает, что судно «Волго-Балт» раскололось на две части.

© Turkish Coast Guard

Специализированный портал Maritime Bulletin отмечает, что судно было построено в 1978 году и относилось к типу сухогрузов «Волго-Балт» класса «река — море». По словам специалистов, разлом на две части характерен для кораблей, терпящих крушение в плохую погоду.

Портал «Водный транспорт» сообщает, что судно «Волго-Балт-214» принадлежало турецкой компании Orbital Ship Managment.

Это второй случай крушения грузового корабля в этом году. 2 января судно потерпело крушение у побережья китайской провинции Чжэцзян. Из 15 членов экипажа один был жителем Тайваня, остальные — граждане Мьянмы. В результате инцидента один человек погиб, ещё девять числятся пропавшими без вести.

«Был найден мёртвым капитан судна»

Кроме того, в понедельник, 7 января, стало известно, что в районе пролива Дарданеллы в Турции погиб капитан судна «Канопус» Юрий Черкасов. Об этом сообщили в генконсульстве России в Стамбуле.

«По информации, полученной от турецких компетентных властей, поздно вечером 6 января на борту сухогруза «Канопус» в своей каюте был найден мёртвым капитан судна — гражданин РФ Юрий Черкасов. В этой связи сухогруз был пришвартован в порту Кепез», — говорится в сообщении диппредставительства.

Дипломаты отметили, что тело капитана было отправлено в город Бусра для проведения вскрытия.

«Тело умершего доставлено в морг государственной больницы Чанаккале и днём 7 января транспортировано в город Бурсу для проведения аутопсии. Помимо турецких властей, по этому вопросу генконсульство находится в контакте с агентирующей компанией, обслуживающей указанный сухогруз», — добавили в генконсульстве.

О возможных причинах смерти Юрия Черкасова не сообщается.