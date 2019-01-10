В США предложили вводить санкции за помощь Сирии

В конгрессе США представили новый законопроект, предусматривающий принятие ряда дополнительных мер в связи с ситуацией в Сирии.

Так, в конгрессе вновь предлагают президенту США ввести санкции в отношении лиц, которые «осознанно предоставляют финансовую, материальную или технологическую помощь сирийскому правительству».

В частности, как отмечается в документе, санкции могут коснуться тех, кто продаёт или предоставляет товары, услуги, технологии или информацию, которые могут значительно облегчить добычу и производство природного газа, нефти и нефтепродуктов на территории Сирии.

Также меры коснутся тех, кто продаёт или предоставляет летательные аппараты и их комплектующие, «используемые в военных целях в Сирии». Под санкциями имеется в виду блокировка имущества на территории США, запрет на получение американской визы и въезд в США.

При этом ограничительные меры могут быть отменены или приостановлены на период до 180 дней в случае, если правительство Сирии «освободит всех политических заключённых, а также предоставит открытый доступ международному сообществу для проведения расследований».

Власти также должны обеспечить возвращение сирийцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликта.

Кроме того, в проекте говорится, что правительство Сирии должно предпринять шаги для выполнения своих обязательств в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении, а также добиться прогресса в вопросе подписания Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.

В проекте также указывается, что в Министерстве финансов США проанализируют деятельность Центрального банка Сирии с тем, чтобы подтвердить или опровергнуть опасения, связанные с отмыванием денег в финансовой организации.

В случае подтверждения подозрений предлагается принять меры согласно статье 31 Свода законов США: ведение учёта и отчётности по определённым финансовым операциям; получение информации, касающейся определённых транзитных счетов; введение запрета или условий для открытия или ведения определённых корреспондентских или транзитных счетов.

Документ был внесён на рассмотрение 3 января.

9 января 2019 года сенат США заблокировал другой законопроект по санкциям против России и Ирана за помощь правительству Сирии.

Представители Демократической партии заявили, что не будут поддерживать какие-либо законопроекты, которые не направлены на прекращение приостановки деятельности правительства США.

Таким образом, документ «Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке» поддержали 56 сенаторов из 100 (при необходимых 60).