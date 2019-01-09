Шатдаун и «фактор Трампа»: почему сенат США заблокировал законопроект о санкциях против Сирии

Американские сенаторы отказались утвердить законопроект о введении новых санкций против Сирии и её союзников. Демократы подчёркивают, что не намерены рассматривать документы, не направленные на согласование бюджета и возобновление работы правительства. На фоне шатдауна, который возник из-за разногласий по поводу строительства стены на границе с Мексикой, президент США Дональд Трамп в обращении к нации в очередной раз призвал обеспечить безопасность на южных рубежах страны. Поиск компромисса между республиканцами и демократами осложняется «фактором Трампа» — непредсказуемостью решений американского лидера, отмечают эксперты. При этом ограничительные меры против Дамаска будут приняты, как только решится вопрос с шатдауном, считают политологи.

Американский сенат заблокировал закон о санкциях против сирийского правительства. За рассмотрение законопроекта под названием «Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке» высказались 56 сенаторов при необходимых 60 голосах. Таким образом, документ поддержали менее двух третей из ста сенаторов, то есть они фактически отказались от дальнейшей работы над ним.

Представленный законопроект предполагал закрепить в форме закона различные санкции против Сирии, действующие на основании указов президента США, которые глава государства не сможет отменить без одобрения конгресса. Кроме того, предлагалось ввести ограничения против ближайших союзников Сирии — России и Ирана — за военную и иную помощь Дамаску.

При этом блокировка законопроекта связана не с содержанием самого документа. Демократы ранее заявляли, что не будут голосовать за законопроекты, не направленные на прекращение шатдауна, который продолжается уже третью неделю. Сенатор от штата Мэриленд Крис Ван Холлен подчеркнул, что демократы сената должны заблокировать рассмотрение любого законопроекта, не связанного с поиском компромисса и принятием бюджета страны.

Поиск компромисса

Демократы не будут обсуждать какие-либо политические законопроекты до тех пор, пока не будет решён вопрос с бюджетом и возобновлением работы правительства, подтвердил директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ, политолог Юрий Рогулёв.

Президент США Дональд Трамп, со своей стороны, настаивает на включение в бюджет статьи о строительстве стены с Мексикой, которая, предположительно, обойдётся более чем в $5 млрд. Конгресс согласился только на $1,3 млрд.

«Трамп готов идти на уступки по части и самого строительства (насколько капитальной должна быть стена), и по части финансов... То есть они как бы приближаются с двух сторон, так что, может быть, и достигнут договорённости. Но пока это тупик», — пояснил эксперт.

Он также не исключил, что, когда ситуация тем или иным способом разрешится, законодатели вернутся к вопросу о введении новых ограничений в отношении Сирии и её союзников.

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«По поводу санкций и внешней политики, если не считать особенностей подхода Трампа к многосторонним сделкам и переговорам, единство наблюдается — вполне достаточное для принятия такого рода законопроекта», — подчеркнул Рогулёв.

Предположения по поводу сроков завершения шатдауна делать сложно, так как у него есть существенное отличие от предыдущих. Такого мнения придерживается директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

«Нынешний шатдаун далеко не первый и не последний. Он второй по продолжительности. Пока никакие исторические рекорды не побиты. С другой стороны, есть «фактор Трампа». То есть до этого между собой обычно договаривались две политические силы, а фактор президента был минимален. Поэтому развитие ситуации с шатдауном в большей степени находилось под контролем американских элит. А сейчас есть фактор непредсказуемого Трампа, который может вмешаться», — отметил политолог.

По его словам, Трамп может отменить любую договорённость между сенаторами. Эксперт считает, что желания президента сталкиваются с интересами американских элит, которым не выгодно менять сложившуюся ситуацию.

Ранее ABC News сообщил, что Дональд Трамп выразил решимость продолжать шатдаун «столько, сколько потребуется», чтобы обеспечить финансирование, необходимое для строительства стены на южной границе страны.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Carlos Barria

О важности укрепления южных границ Трамп в очередной раз заявил 8 января во время телевизионного обращения к нации. Он подчеркнул, что строительство стены призвано защищать граждан США, которые нередко страдают от жестоких действий незаконных мигрантов из Мексики.

«Сколько ещё крови американцев должно пролиться, чтобы конгресс начал работать?.. Когда я стал президентом США, я дал обещание защищать нашу страну, и это именно то, чем я буду заниматься всегда», — подчеркнул президент.

Последствия шатдауна

Напомним, 22 декабря в США официально произошла частичная приостановка работы федерального правительства, поскольку демократам и республиканцам не удалось согласовать бюджет. Так как срок действия ранее утверждённого бюджета федеральных ведомств истёк, а продлить финансирование не удалось, некоторым государственным структурам пришлось вынужденно отправлять свой персонал в отпуск.

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Как сообщал телеканал CNN, шатдаун затронет около 800 тыс. госслужащих, из них 420 тыс. будут работать бесплатно, а 380 тыс. уйдут в принудительный отпуск.

Председатель Совета экономических советников Белого дома Кевин Хассет сообщил в начале января, что сложившаяся ситуация приведёт к падению ВВП страны на 0,1% каждые две недели без нового бюджета. Что касается уволенных правительственных работников, то им будут выплачены компенсации после возобновления работы федерального правительства.

При этом сразу после объявления шатдауна фондовые индексы США рекордно обвалились по итогам предрождественских торгов. Промышленный индекс Dow Jones упал на 2,91% и опустился до минимума с сентября 2017 года (до 21 792 пунктов), корпоративный индекс S&P 500 сократился на 2,75% и впервые с апреля 2017 года достиг 2351 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ потерял 2,21% и опустился до 6192 пунктов. Инвесторы сообщили о повышении ставки ФРС.

Как сообщает Reuters, международное рейтинговое агентство Fitch допустило возможность понижения долгосрочного рейтинга дефолта эмитента США из-за шатдауна.