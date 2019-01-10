Эксперт прокомментировал заявление НАТО по ДРСМД

Доктор юридических наук, профессор ВШЭ Александр Домрин в разговоре с RT прокомментировал заявление помощника генсека НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалеса о том, что в альянсе готовы к диалогу с Россией по ДРСМД.

«Это похоже на некую игру, потому что без санкции Соединённых Штатов никто в НАТО на такую инициативу не пошёл бы», — сказал он.

Домрин также обратил внимание, что необходимо прежде всего обсудить условия начала подобного диалога между Россией и представителями НАТО.

«Не в интересах России разрывать этот договор. Позиция США тоже нам ясна. Тем не менее сейчас появилось много других стран, у которых есть такие ракеты и которые никоим образом этим договором не ограничены и не связаны», — отметил эксперт.

Ранее в НАТО заявили о готовности к диалогу с Россией по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.