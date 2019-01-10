В Совфеде прокомментировали заявление НАТО о диалоге с Россией по ДРСМД
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Он напомнил, что Россия приветствует любую позицию, направленную на проведение переговоров.
«Мы понимаем, что диалог лучше, чем конфронтация и обострение отношений. Если НАТО сможет сподвигнуть Соединённые Штаты на проведение переговоров, мы будем только рады», — заключил Джабаров.
Ранее в НАТО заявили о готовности к диалогу с Россией по всем вопросам, включая Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).