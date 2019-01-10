В Совфеде прокомментировали заявление НАТО о диалоге с Россией по ДРСМД

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление помощника генсека НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалеса о том, что в альянсе готовы к диалогу с Россией по ДРСМД.

Он напомнил, что Россия приветствует любую позицию, направленную на проведение переговоров.

«Мы понимаем, что диалог лучше, чем конфронтация и обострение отношений. Если НАТО сможет сподвигнуть Соединённые Штаты на проведение переговоров, мы будем только рады», — заключил Джабаров.

Ранее в НАТО заявили о готовности к диалогу с Россией по всем вопросам, включая Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).