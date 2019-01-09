Представитель России при ОЗХО выразил надежду на получение информации о Скрипалях

Представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), российский посол в Нидерландах Александр Шульгин в беседе с газетой «Известия» выразил надежду на то, что Москва в скором времени получит достоверную информацию о состоянии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По его словам, Лондон «кичится высокими стандартами в сфере защиты прав человека» и в то же время «грубо их попирает».

«Всё-таки мы хотели бы надеяться, что британские власти проявят гуманизм и сообщат, как обстоят дела у Скрипалей. А ещё лучше, пусть предъявят их нам, чтобы мы и их родственники убедились в том, что с ними всё в порядке», — отметил Шульгин.

Ранее издание The Telegraph со ссылкой на информированные источники передавало, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия продолжают жить в Великобритании после инцидента в Солсбери.

По имеющейся информации, они переехали на юг страны и находятся под наблюдением специалистов.