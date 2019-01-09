Представитель России при ОЗХО выразил надежду на получение информации о Скрипалях

Короткая ссылка
Представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), российский посол в Нидерландах Александр Шульгин в беседе с газетой «Известия» выразил надежду на то, что Москва в скором времени получит достоверную информацию о состоянии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По его словам, Лондон «кичится высокими стандартами в сфере защиты прав человека» и в то же время «грубо их попирает». 

«Всё-таки мы хотели бы надеяться, что британские власти проявят гуманизм и сообщат, как обстоят дела у Скрипалей. А ещё лучше, пусть предъявят их нам, чтобы мы и их родственники убедились в том, что с ними всё в порядке», — отметил Шульгин.

Ранее издание The Telegraph со ссылкой на информированные источники передавало, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия продолжают жить в Великобритании после инцидента в Солсбери.

По имеющейся информации, они переехали на юг страны и находятся под наблюдением специалистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить