Представитель России при ОЗХО выразил надежду на получение информации о Скрипалях
По его словам, Лондон «кичится высокими стандартами в сфере защиты прав человека» и в то же время «грубо их попирает».
«Всё-таки мы хотели бы надеяться, что британские власти проявят гуманизм и сообщат, как обстоят дела у Скрипалей. А ещё лучше, пусть предъявят их нам, чтобы мы и их родственники убедились в том, что с ними всё в порядке», — отметил Шульгин.
Ранее издание The Telegraph со ссылкой на информированные источники передавало, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия продолжают жить в Великобритании после инцидента в Солсбери.
По имеющейся информации, они переехали на юг страны и находятся под наблюдением специалистов.