Эксперт прокомментировал сообщения британских СМИ о переезде Скрипалей на юг Англии

Замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия продолжают жить в Великобритании после инцидента в Солсбери.

По имеющейся информации газеты The Telegraph, они переехали на юг Англии и находятся под наблюдением врачей.

По словам Шатрова, продолжения истории со Скрипалями стоило ожидать.

«В 2018 году Россия была обвинена в отравлении, доказательств предъявлено не было, Скрипали просто исчезли из информационного поля, и вопросы, которые задавали, в частности Россия, российское дипломатическое ведомство, требовали ответов. Нас интересует, живы ли фигуранты этого дела. Ответов нет, а как-то надо продолжать поддерживать тему, потому что обвинения в отравлении легли очень важным для Запада кирпичом в фундамент всех обвинений против России», — отметил Шатров.

Эксперт предположил, что близким к правительству Великобритании СМИ дана команда каким-то образом поддержать эту тему.

Шатров также добавил, что этот «вброс» сделан сознательно после Нового года, чтобы в 2019 году «кампания приобрела какое-то новое звучание».

«Кто угодно может высосать из пальца эту историю. О том, что они есть, живут где-то, работают, изменили внешность... Сказано, что Сергей Скрипаль уже с трудом узнаваем, это о чём говорит? Что, вполне возможно, этого человека уже может не быть. Скорее всего, это либо подготовка к выводу Сергея Скрипаля окончательно из игры, либо подготовка к новому этапу», — заключил Шатров.

Ранее The Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия продолжают жить в Великобритании после инцидента в Солсбери.